Cade dal motorino a Besnate, soccorso d’urgenza un 39enne

Incidente stradale avvenuto poco dopo le 11 di giovedì 20 maggio a Besnate.

Un uomo di 39 anni a bordo di un motorino è caduto dal suo mezzo. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

Il fatto è avvenuto in via Palestro. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Gallarate e la Polizia Locale, incaricata dei rilievi. L’uomo, che avrebbe fatto tutto da solo, è stato trasportato in pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi.