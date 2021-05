“Caro Fritz” al Salone Estense l’incontro con Roberta Piliego

Sabato prossimo, 22 maggio, alle ore 10.30 nella Sala Estense del Comune di Varese Roberta Piliego presenta il suo libro “Caro Fritz, lettere a un adolescente arrabbiato”.

Roberta Piliego è una scrittrice e counselor. Come formatrice di psicodinamica, ha diretto seminari in ambiti della comunicazione e della crescita personale.

L’autrice ha deciso di affidare il suo “Caro Fritz”, libro che ha pubblicato a inizio 2021 all’associazione Sulle Ali presieduta da Giovanni Vergha e che svolge la sua attività di sostegno in favore dell’ospite dell’ospedale di Varese.

Il breve, ma straordinario, intenso racconto autobiografico è dedicato a chi sta attraversando la malattia, a chi cerca la forza della vita.

Una sentenza.

O forse no, dichiara a se stessa Roberta, una donna a cui è stato diagnosticato un carcinoma.

Esteso. Aggressivo. Da “combattere”.

Forte della dedizione che da sempre nutre per la parola, decide di non fargli la guerra e di dialogare con lui: mentre la chemioterapia entra in lei, lei inizia a scrivere lettere a Fritz, quel figlio, suo figlio, nato e cresciuto nel suo ventre e, come tale, da accogliere e amare.

La resa iniziale, chiave da cui si snoda la narrazione autobiografica nelle nove lettere, danza con una sapiente quanto intelligente ironia, lasciando che l’amore diventi medicina dell’anima.

Il congedo, scardinando ancora una volta tutti i parametri, è la benedizione di chi ha scelto, sin dall’inizio, di non percorrere rotte già battute ma di inoltrarsi nel buio della notte per ritrovarvi la luce primigenia.

