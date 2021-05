A Cassano Magnago il questionario sullo smart working che aiuta le famiglie in difficoltà

La tua azienda ha aderito allo smart working? In che percentuale? Ai dipendenti viene fornito qualcosa (connessione o dispositivi) per facilitare il lavoro da casa? Qual è il futuro dello smart working nelle realtà aziendali quando la pandemia da Covid-19 sarà conclusa?

Queste e molte altre le domande cui rispondere nel questionario (clicca qui per compilarlo) ideato da Guttadauro Network per conoscere e analizzare le abitudini delle aziende riguardo allo smart working e alle prospettive future per il lavoro da remoto

Verrà inoltre donato 1 euro per ogni questionario ricevuto al progetto di housing sociale dedicato alle mamme e ai bambini di Fondazione Arché, impegnata a offrire una casa a mamme, bambini e famiglie con minori in difficoltà che muovono i primi passi verso l’autonomia sociale.