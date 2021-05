Contagi in netto calo nel Varesotto ormai vicino ai 100 casi ogni 100.000 abitanti

Dati in netto miglioramento, in provincia di Varese, sull’andamento dell’epidemia. Su 20.273 tamponi effettuati, il tasso di positività è stato dell’8,7% (1.776 contro i 2521 della settimana precedente) mentre i nuovi positivi, tra il 6 e il 12 maggio, sono stati 901. I risultati sono nettamente confortanti in tutti i distretti del territorio varesino, con il Luinese al di sotto dei 100 casi ogni 100.000 abitanti. Negli altri territori si viaggia di poco al di sopra i 100 contagi.

Si conferma l’età media di 40 anni, un indicatore che dà evidenza dei risultati della campagna vaccinale in corso.

SCUOLE

Numeri buoni anche nelle scuole dove, nell’ultima settimana, ATS Insubria ha identificato 7 classi focolaio mentre sono 20 gli istituti che hanno registrato più casi.

Nel Varesotto, ci sono stati 69 i nuovi positivi ( contro i 93 di inizio maggio) di cui 12 nella fascia prescolare, 20 alla primaria, 10 alle medie e 27 alle superiori. In quarantena ci sono duemila alunni, di cui 576 alle superiori.

Ieri, ATS Insubria ha incontrato i referenti Covid di tutti gli istituti scolastici per presentare le nuove modalità: con l’ampliamento delle possibilità di tampone ( anche attraverso il circuito delle farmacie) gli esiti da parte di ATS Insubria alle scuole non sono più contestuali perchè è cambiato il sistema di segnalazione. Le procedure di messa in quarantena, comunque, non sono variate ma si attivano anche da parte del dirigente che viene informato direttamente dal singolo studente (o docente) risultato positivo.

Per tutti i tamponi positivi della fascia scolare sino ai 18 anni scatta in automatico la ricerca delle varianti così da definire un modello di intervento più efficace e puntuale in vista soprattutto dell’avvio del nuovo anno scolastico.