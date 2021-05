Cosa manca a Samarate? Una piscina. E una città unita dalle bici

Il sogno è la piscina, ma in tanti vorrebbero anche le piste ciclabili, in grado di connettere i servizi esistenti. È il risultato della consultazione online promossa dal gruppo Facebook Bacheca Civica Samarate e che ha visto centinaia di riposte.

Semplice la domanda proposta dagli amministratori: «Che cosa manca a Samarate?».

Riflessione in campo aperto, per una cittadina che (a dispetto di oltre 16mila abitanti) sconta da un lato la divisione in più frazioni, dall’altro la posizione intermedia tra due città, Gallarate e Busto Arsizio, che tendono a rappresentare poli attrattivi per i servizi.

E dunque ripartiamo dalle risposte: con 291 voti la proposta di una piscina surclassa ogni altra idea, visto che la seconda proposta più votata – il potenziamento delle ciclabile- si attesta a 115 voti.

Oggi le piscine più vicine si trovano tutte a 8-10 km e almeno 15 minuti di distanza in auto da Samarate Centro: la scelta è tra Gallarate Moriggia, Busto Manara, Cassano Magnago e Castano Primo (foto di apertura: piscina di Legnano). Anche se poi le frazioni più “esterne” – Verghera e San Macario – si trovano più o meno vicine ad impianti differenti: così ad esempio da San Macario è decisamente comodo andare verso Castano Primo (città che tra l’altro ha scelto di investire sullo sport come asset attrattivo, tra interventi pubblici e in partenership con privato).

Nella classifica delle proposte, la piscina surclassa decisamente altre infrastrutture pubbliche: 60 voti registra l’idea di una palestra, venti quella d’un Auditorium (ipotizzato tredici anni fa), sette voti registra l’idea di una nuova biblioteca, a dieci anni dallo spostamento della biblioteca civica da Villa Montevecchio al complesso delle scuole.

Villa Montevecchio è oggi luogo centrale riconosciuto della cultura samaratese, oltre che polo di richiamo per il parco

Curiosamente solo dieci voti registra l’idea di una casa di riposo, un tema che invece è stato centrale nel dibattito politico: se ne parla da molti lustri e solo tre anni fa – pieno periodo elettorale – si dava ormai per certa la realizzazione, che invece sta ancora segnando il passo. Oggi il servizio si trova prima di tutto a Gallarate e Lonate Pozzolo, ma anche Castano Primo e Busto.

Tra le altre risposte e nei commenti anche l’idea di un servizio scuolabus, campi da calcio a 5, il potenziamento dell’illuminazione, un intervento di rimozione dell’amianto residuo o ancora eventi culturali di rilievo. Un tema che si ricollega in parte all’idea di auditorium o di una biblioteca di qualità, ripreso anche da qualche commento che chiede «un centro con biblioteca, teatro, centro sociale, sale di ricreazioni dove poter fare ritrovi culturali e ricreativi per giovani e meno giovani».

L’ipotesi di biblioteca di cui si discuteva tredici anni fa

Per certi versi la proposta di spazi culturali sembra anche mostrare la voglia di un forte centro di richiamo cittadino, in una città molto policentrica. E in una città policentrica – tre frazioni maggiori, un paio più piccole – centrale sembra il ruolo delle connessioni: non è forse un caso l’interesse ripetuto da molti per le piste ciclabili, tema aperto da molti anni, con alcuni interventi “strategici” avviati (ad esempio con la ciclabile di Cascina Elisa) ma anche con molte carenze da risolvere.