Dallo sport con Zorzi alla nostalgia della bellezza, gli incontri del Premio Chiara

Sono tre gli appuntamenti di questa settimana legati al Premio Chiara.

Domani, giovedì 20 alle 18 alla Biblioteca Frera a Tradate, Romano Oldrini – sindaco di Gavirate, presidente della Compagnia degli Artisti di Varese e dal 2005 presidente dell’Associazione Amici di Piero Chiara – presenta “L’altro Rodari”: un interessante approfondimento sulla figura di Gianni Rodari, un racconto che vuole spostare l’attenzione dalla nota figura di straordinario autore di filastrocche e narratore per l’infanzia che tutti conoscono, andando oltre, concentrandosi sul lato meno conosciuto della sua vita, quello che lo vede giornalista, studioso e opinionista d’attualità, alla scoperta dell’uomo Rodari nel suo lato più intimo e privato.

Venerdì 21 alle 17.30, presso il Salone Estense in via Luigi Sacco 5 a Varese sarà presentato “Tonfi e trionfi. Lo sport come sarebbe potuto andare e come è andato”, il nuovo libro di Flavio Vanetti, giornalista del Corriere della Sera.

Spesso lo sport non va come previsto, cosa che spinge un giornalista sportivo a preparare “pezzi di copertura”: articoli per cautelarsi nel caso, ad esempio, una partita finisca molto tardi e non ci sia l’opportunità di cambiare rapidamente quanto scritto, oppure quando, in un grande appuntamento, si deve essere pronti a scrivere tutto il contrario di ciò che si era immaginato. Questo libro raccoglie tutti gli articoli più belli mai apparsi sul “Corriere della Sera”, che narrano come sarebbe potuto andare lo sport se il passato e il corso degli eventi si fossero svolti in maniera differente. A presentare l’evento sarà Andrea Zorzi, ex pallavolista e componente della nazionale di pallavolo che ha vinto il mondiale, ora commentatore televisivo.

Infine, sabato 22 maggio alle 17, sempre presso il Salone Estense in via Luigi Sacco 5 a Varese, si terrà un nuovo evento legato al Premio Chiara: Angelo Crespi, “Nostalgia della Bellezza”.

Angelo Crespi, critico d’arte e consigliere di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano, presenterà il suo ultimo libro, “Nostalgia della Bellezza”. Questa pubblicazione racconta il mondo dell’art system, in cui le opere non hanno più un valore bensì un prezzo. Da Banksy a Jeff Koons, passando per Cattelan, vizi e tic e trucchi di un mercato che fino all’anno scorso valeva 60 miliardi di dollari e che oggi risente del prolungato lockdown.

Come sarà l’arte dopo la peste? Alla fine, ci salverà la pittura, che è l’unica vera avanguardia, ci salveranno quegli artisti che dipingono e scolpiscono, dandosi delle loro mani, mirando alla perfezione, credendo di poter ancora produrre capolavori che diano senso al mondo. A condurre l’evento sarà Bambi Lazzati, ex insegnante di disegno e storia dell’arte ed ex presidente degli Amici dei Musei Civici di Varese, che da oltre trent’anni è responsabile del Premio Chiara e del Festival del Racconto.

Tutti gli eventi sono gratuiti su prenotazione, ci si può iscrivere sul sito del premio Chiara