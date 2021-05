Dipendenza dalla droga: un incontro a scuola con l’Arma dei Carabinieri

La prevenzione dalle dipendenze della droga passa anche dalla scuola e a tal proposito la scuola secondaria “Leonardo da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca ha organizzato un primo incontro tra l’Arma dei Carabinieri e tutte le classi per diffondere la cultura della legalità.

Venerdì 7 Maggio, la classe seconda, grazie alla disponibilità e competenza del Capitano Alessandro Volpini e del Luogotenente Luigi Belcastro, ha potuto approfondire il tema della prevenzione delle dipendenze ed in particolare della droga che è sempre più diffusa tra i giovani, non soltanto nelle grandi città metropolitane.

L’adolescenza è infatti un periodo delicatissimo in cui si affrontano o si nascondono le proprie fragilità, si iniziano a vivere le proprie esperienze positive o negative.

Il Capitano Alessandro Volpini ha iniziato a spiegare il significato del termine dipendenza, ha elencato le principali sostanze stupefacenti, soffermandosi in particolare su quelle più utilizzate tra i giovani, in quanto purtroppo il mercato delle droghe è molto prospero e se ne diffondono sempre di nuove; ha cercato soprattutto di far riflettere gli alunni sui motivi che spingono i ragazzi a farne uso e sulle conseguenze sia sul piano fisico, mentale, nonché legale.

Con questa lezione è continuato un proficuo dialogo perché solo con la conoscenza di alcuni argomenti, si può fare prevenzione. I ragazzi e i docenti presenti hanno partecipato attivamente alla discussione facendo domande e palesando il proprio punto di vista su un argomento tanto delicato che avrebbe bisogno di essere approfondito.