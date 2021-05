Domeniche di maggio in Palude Brabbia, tra visite guidate e laboratori per bambini

Anche l’Oasi della Palude Brabbia torna a proporre iniziative di educazione ambientale per grandi e piccini nelle domeniche di maggio, tra visite guidate e laboratori per far divertire i bambini.

Domeniche 9 e 23 maggio, ore 14.30

VITA SOTT’ACQUA

Armati di retini, i piccoli partecipanti (indicativamente dai 7 ai 12 anni) andranno alla ricerca di tritoni, girini, larve di libellula e coleotteri acquatici, alla scoperta di tanti piccoli e grandi animali sconosciuti.

Donazione prevista: 7€ a bambino (4€ per i soci).

Si consigliano stivali di gomma:

In caso di pioggia l’evento è annullato.

Per maggiori info e iscrizioni oasi.brabbia@libero.it.

Domenica 16 maggio, ore 14.30

IL MONDO SEGRETO DELLE API

Per maggiori info e iscrizioni oasi.brabbia@libero.it.

Domeniche 9 – 16 – 23 maggio, ore 9.30

VISITE GUIDATE

Una passeggiata in compagnia dei volontari Lipu che accompagneranno fino alla torretta di osservazione i partecipanti alla ricerca di rapaci, aironi e anatre, pronti a rispondere a tutte le loro domande.

Visita consigliata ad adulti e ragazzi dai 9 anni.

Donazione prevista: 5€ adulti, 3€ ragazzi e soci LIPU.

Per prenotazioni: www.lipupaludebrabbia.it dove potrete compilare il modulo d’iscrizione!