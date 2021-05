Eccellenza, la Brianza Olginatese aggancia la Varesina

La sesta giornata di campionato ha sancito di fatto che la sfida per il primo posto sarà un’esclusiva tra Varesina e Brianza Olginatese. I biancoroneri hanno sfruttato al meglio il turno di riposo delle fenici per raggiungerli in vetta alla classifica a quota 12. Per la Brianza vittoria 3-1 contro la Luciano Manara.

Sale a 8 punti il Gavirate che infila la seconda vittoria di fila battendo 1-0 al “Vittore Anessi” il Milano City. A decidere la gara la rete di Miele nella ripresa (in foto l’esultanza). Tre punti anche per l’Ardor Lazzate grazie al 2-0 sulla Pontelambrese.

Terminano senza reti le altre sfide del girone: Base 96 – Vergiatese e Castanese – Sestese.