Eccellenza, la Varesina vuole riprendersi il primato

Il Girone A di Eccellenza è pronto ad affrontare la settima giornata delle 11 in programma, domenica 23 maggio alle ore 15.30. Grazie alla vittoria nel recupero, la Brianza Olginatese è salita al primo posto in classifica con 15 punti, tre lunghezze in più della Varesina ma una gara in più. I bianconeri, che riposeranno all’ultima giornata, saranno ospiti della Pontelambrese. Le fenici di mister Marco Spilli cercheranno di non perdere il passo ma a Sesto Calende non sarà facile contro una Sestese desiderosa di riscatto.

Turno di riposo per il Gavirate, la Vergiatese ospiterà la Castanese. Chiudono la giornata Luciano Manara – Base 96 e Milano City – Ardor Lazzate.

CLASSIFICA: Brianza Olginatese (6) 15; Varesina (5) 12; Ardor Lazzate (5), Gavirate (6) 8; Milano City (5), Base 96 (4), Vergiatese (5) 7; Sestese (5) 5; Pontelambrese (5), Luciano Manara (5) 3; Castanese (5) 2. Tra parentesi le gare giocate.