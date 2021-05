Giro d’Italia, la tappa di venerdì non passerà dal Mottarone

Cambia percorso la tappa numero 19 del Giro d’Italia. La direzione della Corsa Rosa ha deciso infatti di variare il tracciato originale non facendolo più passare dal Mottarone, in segno di rispetto per le vittime della tragedia di domenica 23 maggio.

La terzultima tappa, che si correrà venerdì 28 maggio, partirà da Abbiategrasso alle 12.35 e arriverà all’Alpe di Mera dopo 166 chilometri.

Il nuovo tracciato:

Il comunicato:

La Direzione del Giro d’Italia – a seguito dei tragici eventi di domenica scorsa che ha coinvolto la Funivia del Mottarone – e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Piemonte e tutte le altre istituzioni interessate ha deciso di modificare il percorso della diciannovesima tappa della Corsa Rosa.

Il nuovo percorso sarà di 166 km e la partenza verrà data da Abbiategrasso alle 12.35.

L’arrivo è previsto sempre tra le 17:00 e le 17:30