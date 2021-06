Tragedia del Mottarone, diffuso il video della telecamera di sorveglianza

Sono state diffuse le immagini del momento in cui, lo scorso 23 maggio, la cabina numero 3 della funivia del Mottarone con 15 persone a bordo (delle quali 14 sono decedute) inizia la sua folle corsa all’indietro fino a schiantarsi contro il pilone e cadere a terra tra gli alberi della pineta.

La ripresa delle telecamere di sorveglianza mostra gli ultimi attimi spensierati del gruppo di turisti mentre sta per arrivare alla stazione in cima alla montagna, poi improvvisamente il cavo di traino si spezza, la cabina si blocca, ondeggia paurosamente facendo cadere tutte le persone sul pavimento e inizia la discesa senza freni verso il pilone dove andrà a schiantarsi, prima di cadere nella pineta sottostante.

Abbiamo deciso di non pubblicarlo dopo una riflessione all’interno della nostra redazione, per rispetto verso le vittime e verso i familiari che si ritroverebbero a vivere nuovamente una tragedia che ha già provocato tanto dolore.

Il video fa parte del fascicolo dell’inchiesta aperta dalla Procura di Verbania sulla tragedia avvenuta lo scorso 23 maggio e per la quale sono indagati il proprietario dell’impianto Luigi Nerini, il direttore di esercizio Enrico Perocchio, e il capo servizio, Gabriele Tadini. L’accusa è di concorso in omicidio colposo plurimo, lesioni colpose gravissime, falso in atto pubblico e rimozione dolosa di sistemi di sicurezza.