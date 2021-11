I vigili del fuoco sul Mottarone per rimuovere la cabina della funivia caduta a maggio

Dalle 9 di lunedì 8 novembre diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul Mottarone per rimuovere la cabina precipitata a valle lo scorso 23 maggio.

Il recupero è previsto attraverso l’impiego di un elicottero e a partire dalle 9 sono state attivate le attività preliminari per l’imbracatura.

Dopo aver sezionato ed imballato nei giorni scorsi le parti della cabina, sono state rimosse le parti trasportabili con gli automezzi 4X4 e successivamente sono stati tolti dall’area del cantiere tutti i materiali che potrebbero risultare d’intralcio al trasporto con l’elicottero.

Nell’impatto morirono 14 persone (cinque le vittime della provincia di Varese) e rimase ferito un bambino di origini israeliane, Eitan che perse entrambi i genitori e il fratello e in seguito alle cure prestategli a Torno a settembre è stato riportato a Tel Aviv dal nonno paterno, fatto per il quale è in corso un contenzioso legale.

Proseguono in Italia presso la procura di Verbania le indagini per ricostruire nel dettaglio le responsabilità della tragedia: i rottami, protetti da uno speciale telo per evitare che possa essere perso anche il pezzo più piccolo, saranno agganciati da un elicottero Erickson S64 per essere trasportati al campo sportivo di Gignese e, da qui, caricati su un camion che li porterà nel capannone della Provincia al Tecnoparco di Verbania-Fondotoce.

In quella sede la cabina sarà a disposizione dei periti della Procura e delle difese e si aprirà una nuova fase dell’indagine. Finora è stato accertato che l’utilizzo dei cosiddetti “forchettoni“ ha impedito al freno di emergenza di entrare in funzione, ma non è ancora stata stabilita la causa della rottura del cavo.