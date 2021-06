Mottarone, il Ministero annuncia un’inchiesta

Il Ministero della Giustizia ha avviato un’inchiesta amministrativa, sulla gestione del fascicolo riguardante l’incidente della funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone.

In particolare, il Ministero ha chiesto all’ispettorato di procedere con accertamenti preliminari, a fronte delle notizie sulla sostituzione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania.

Nel frattempo continuano le indagini soprattutto sul fronte tecnico.

Da un lato la procura sta lavorando all’acquisizione delle copie forensi dei cellulari dei soggetti indagati per verificare i contenuti delle conversazioni via messaggio che hanno preceduto l’incidente: l’obiettivo è l’accertamento delle singole responsabilità.

Poi vi è la necessità di rimuovere la carcassa della cabina schiantatasi a terra lo scorso 23 maggio e nella quale hanno perso la vita tutti gli occupanti tranne un bambino: l’ipotesi per lo spostamento del relitto rimane quella dell’elicottero ma al Tgr Rai Piemonte è stata annunciata anche l’ipotesi dell’utilizzo di una particolare strumentazione per far scivolare a valle quel che resta della cabina.