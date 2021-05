Giro d’Italia, tappa accorciata: non si scaleranno Fedaia e Pordoi

Le cattive condizioni meteorologiche causeranno l’accorciamento della 16a tappa del Giro d’Italia in programma quest’oggi – lunedì 24 maggio – da Sacile a Cortina d’Ampezzo.

Gli organizzatori di RCS Sport, insieme all’UCI (Unione ciclistica internazionale) e all’associazione che rappresenta i corridori, hanno deciso di togliere dal percorso le scalate del Passo Fedaia e del Pordoi: il gruppo quindi affronterà “solo” la prima e l’ultima salita in programma, la Crosetta e il Passo Giau che diventa la nuova “Cima Coppi” ovvero il punto più alto del Giro che in origine era il Pordoi (foto in alto: Egan Bernal – di M.Borserini/VN).

Dopo aver scollinato il Giau ci sarà quindi la discesa verso Cortina d’Ampezzo che non sarà neutralizzata come inizialmente avevano chiesto i corridori. Alla fine la tappa sarà lunga 155 chilometri contro i 212 previsti.

Maglia Rosa: Egan Bernal (Col – Ineos-Grenadier)

Maglia Azzurra: Geoffrey Bouchard (Fra – Ag2r-Citroen)

Maglia Ciclamino: Peter Sagan (Slk – Bora-Hansgrohe)

Maglia Bianca: Egan Bernal (Col – Ineos-Grenadier)

CLASSIFICA GENERALE

1) Egan BERNAL (Col – Ineos); 2) Simon Yates (Gbr – BikeExchange) a 1’33”; 3) Damiano Caruso (Ita – Bahrain) a 1’51”; 4) Aleksandr Vlasov (Rus – Astana) a 1’57”; 5) Hugh Carty (Aus – EF) a 2’11”; 6) Ciccone a 3’03”, 7) Evenepoel a 3’52”; 8) Martinez a 3’54”; 9) Bardet a 4’31”; 10) Foss a 5’37”.