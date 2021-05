Gli amici piangono Alessandro Pionati: “Solare, simpatico e spontaneo”. I funerali ad Induno Olona

Per studio e per lavoro si occupava di aeronautica mentre la sua capacità di stringere relazioni e amicizie lo avevano condotto attraverso un percorso di volontariato, all’oratorio della parrocchia di Sant’Ambrogio a Varese, e poi nel mondo dell’animazione dove oggi tanti amici da ogni dove lo piangono e ricordano con commozione.

Alessandro Pionati, 29 anni, è il giovane che ha perso la vita nell’incidente stradale di domenica 9 maggio ad Induno Olona. Una caduta fatale mentre era a bordo della sua moto, sulla statale della Valganna nei pressi del birrificio Poretti.

Era laureato in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano e ora lavorava a Cameri per Leonardo, tra i principali protagonisti mondiali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza che vede nel suo gruppo anche Aermacchi.

Conosciuto tra Induno Olona e Varese, Alessandro lascia papà, per anni poliziotto di stanza alla Questura di Varese, la mamma e la sua sorella gemella Eleonora, che sta attendendo il suo primo figlio.

Era un ragazzo responsabile che amava viaggiare e scoprire la vita a piene mani: il suo profilo Instagram mostra quanti paesi aveva già visitato, per piacere, studio o per lavoro. Dall’America ai posti meno noti di Londra, dai sassi di Matera all’eremo di santa Caterina del Sasso: il suo sguardo era quello di chi viveva pienamente la vita, ma senza eccessi o follie. Amava la moto, ma anche sciare o godersi la compagnia degli amici al rifugio dopo una camminata in montagna.

Prima di laurearsi e cominciare la sua carriera aveva fatto come molti giovani, esperienza nell’animazione: un’esperienza che anche oggi lo ha fatto ricordare tra i suoi giovani colleghi, provenienti da diverse parti d’Italia.

«Io, come altri ragazzi che non sono di Varese, conosco Alessandro grazie al mondo villaggi e animazione – spiega infatti Mattia, un giovane di Bergamo che è stato tra i primi a salutarlo sui social – Ci siamo conosciuti in Sardegna nel 2009 ed è scattata subito una bella amicizia, che ci ha portati a rivederci durante l’inverno e poi a festeggiare insieme i miei 18 anni e la sua laurea in Bovisa. Era un ragazzo solare, simpatico e molto spontaneo. La banda dell’animazione lo vuole ricordare così. Io come tanti altri ragazzi con cui oggi ho condiviso il dispiacere».

Alessandro, a sinistra nella foto, con Mattia ai tempi dell’animazione

I funerali di Alessandro Pionati avranno luogo mercoledì 12 maggio alle 14.30 nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Induno Olona.