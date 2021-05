Grave incidente stradale a Induno Olona, muore un ragazzo di 29 anni

Gravissimo incidente stradale questa sera poco prima delle 21 sulla strada della Valganna, nel territorio comunale di Induno Olona.

Per cause ancora in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, all’altezza del birrificio Poretti.

Due le persone a bordo della moto e per una di loro, un ragazzo di 29 anni, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non ci sono, al momento, notizie sulle condizioni dell’altra persona, una donna di 54 anni.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso – un’ambulanza della Croce Rossa Valceresio con il supporto dell’auto medica – è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi del grave incidente e per regolare il traffico.

(seguono aggiornamenti)