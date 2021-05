Incidente sulla 336 a Cassano Magnago, traffico bloccato

Incidente sulla 336 in direzione Vergiate al chilometro 1,600 all’altezza di Cassano Magnago. Due auto si sono scontrate questa mattina, mercoledì 19 maggio, intorno alle 8.30. Due i feriti: un uomo di 45 anni e una donna di 56.

Anas segnala che il traffico alle 10 è ancora bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.