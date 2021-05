Infortunio sul lavoro a Brunello: operaio ferito a una mano

Un operaio di 41 anni è stato soccorso questa mattina, lunedì 17 maggio dal 118 per essersi ferito ad una mano.

Il fatto è avvenuto attorno alle 9 a Brunello.

L’azienda dove si è verificato l’infortunio è una stamperia in via Campo di Maggio: si tratta di una strada defilata che si dipana dalla principale e porta in un’area destinata ad accogliere attività industriali ed artigianali.

E proprio all’interno di uno dei capannoni si è verificato l’infortunio, da una prima valutazione non grave: l’uomo sarebbe rimasto incastrato con la mano in un macchinario.

Le condizioni non sembrano gravi e sul posto è arrivata un’ambulanza della croce rossa italiana di Varese e successivamente un’automedica, oltre al personale di Ats Insubria per la sicurezza sui luoghi di lavoro e ai carabinieri della compagnia del capoluogo.

Il personale sanitario ha operato in codice giallo.