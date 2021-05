L’arbitro varesino Minelli denuncia: “Giudizi truccati”

Manovre per favorire alcuni arbitri, rovinando le carriere di altri. Sono queste le accuse che hanno mosso ai vertici dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) Daniele Minelli e Niccolò Baroni, arbitri di B costretti a smettere al termine della scorsa stagione, assistiti dall’avvocato Gianluca Ciotti.

Secondo l’accusa di Baroni e Minelli, fischietto di Casciago 39enne con più di 100 partite in serie B e 3 presenze in Serie A, dismesso dal ruolo per “motivate valutazioni tecniche” il 1º settembre 2020, i giudizi dati a loro e agli altri colleghi a rischio “dismissione” al termine dello scorso campionato di B sarebbero stati manipolati per orientare la graduatoria finale.

In particolare, sarebbero stati favoriti Eugenio Abbattista, promosso in serie A e Ivan Robilotta, confermato in serie B. A supportare le accuse dei due direttori di gara le chat della commissione tecnica di serie B, diretta fino all’estate scorsa dall’ex arbitro Emidio Morganti, non più in carica dallo scorso febbraio, dove si leggono inviti da parte dei responsabili a correggere i voti dati nelle ultime partite con lo scopo – secondo l’accusa – di modificare la classifica finale e giustificare la scelta di dismettere Baroni e Minelli.

LA POSIZIONE DELL’AIA

L’Associazione Arbitri ha comunicato all’Ansa la propria posizione: “Siamo a conoscenza del procedimento in questione relativo alla stagione sportiva 2019/2020. La nuova governance, in collaborazione con la Figc, si è infatti fin da subito messa a disposizione della procura federale, per fornire tutti gli atti e gli elementi necessari agli accertamenti. Eventuali provvedimenti saranno immediatamente assunti all’esito della chiusura indagini”.