Daniele Minelli “dimesso” dall’Aia: Varese perde il suo arbitro più quotato

Brutta notizia per il calcio varesino, un mondo che oltre a squadre, giocatori e dirigenti comprende un’altra componente fondamentale per la disputa delle partite, quella di arbitri e assistenti.

La pubblicazione degli organici per la stagione 2020-21, avvenuta quest’oggi (martedì 1 settembre) da parte dell’AIA – la Associazione Italiana Arbitri – contiene infatti la “dimissione” di Daniele Minelli, 38 anni di Casciago, il più importante “fischietto” di casa nostra visto che in carriera ha diretto anche alcune partite di Serie A. (foto dalla pagina fans di Minelli su Facebook)

Minelli era attualmente in organico alla cosiddetta CAN B, ovvero il gruppo che comprende gli arbitri e gli assistenti (i guardalinee) chiamati solitamente a dirigere le partite di Serie B. Nel documento odierno però, il direttore di gara di Casciago risulta – insieme al collega Niccolò Baroni di Firenze, “dimesso per motivate valutazioni tecniche”. Una bocciatura che di fatto stronca la carriera di Minelli che, pure, ha alle spalle un’ascesa costante nel mondo del calcio fatta anche di diversi riconoscimenti in categorie sempre maggiori.

Tra l’altro, di recente, non si ricordano particolari problemi nelle partite dirette dall’arbitro della sezione di Varese: in questa estate particolare, per esempio, ha arbitrato nel giro di pochi giorni Spezia-Entella e Livorno-Empoli, entrambi derby regionali, mentre l’11 agosto è stato quarto uomo nella semifinale playoff tra Pordenone e Frosinone.

Chissà che sulla decisione dell’AIA non pesi (e se così fosse, sarebbe stucchevole…) un caso che aveva visto Minelli al centro dell’attenzione, quello della partita di Serie A tra Cagliari e Pescara: quel giorno l’arbitro ammonì Sulley Muntari – in forza agli abruzzesi – il quale protestava per alcuni cori razzisti nei suoi confronti. Il cartellino giallo diede ulteriore foga alle lamentele del giocatore che finì espulso da Minelli: sull’episodio si scatenarono polemiche forti tanto che da allora il fischietto varesino non venne più designato in Serie A. Dove Daniele aveva fatto il suo esordio nel 2014, in occasione di una partita tra Atalanta-Verona terminata 2-1 per gli ospiti.

Per quanto riguarda gli altri esponenti della sezione di Varese dell’AIA coinvolti nel rinnovo dei quadri, segnaliamo la promozione dalla CAN D alla CAN C dell’arbitro Andrea Calzavara, avanzamento di livello che fa il paio con quella dell’osservatore arbitrale Davide Bianchi. Ai quali auguriamo di continuare in questa direzione.