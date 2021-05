Legnano Basket Knights, raggiunto l’obiettivo playoff

Ultimo atto della regular season per i Knights che conquistano i due punti contro Mortara e accedono ai playoff della Serie C Gold. Mortara, già ai playout, non riesce a mettere sul parquet una prestazione accettabile nei primi due quarti di gioco, con i Knights che dilagano sulla scia dell’intensità.

La prima frazione di gara termina 22-7 in favore dei padroni di casa, sfruttando un attacco che responsabilizza tutti gli interpreti in campo, senza dipendere da Cozzoli (10 punti al termine). È un match in cui Legnano dimostra di volersi presentare nel modo migliore ai playoff e all’intervallo gli uomini di coach Silvio Saini si trovano avanti 48-24, doppiando di fatto la Expo Inox.

Gli ospiti si affidano alle prestazioni offensive di Stonkus e Bonesso, autori rispettivamente di 24 e 22 punti (46 sui 64 totali di squadra), ma non basta per restare in gara.

IL VIDEO DELL’INTERA PARTITA



Nella seconda parte del match, i Knights chiudono i conti sfruttando un terzo quarto da 27-13 e si presentano all’ultima frazione di gara potendo allungare ancora di più le rotazioni. Nessuno vuole avere altri infortuni e tanti giocatori possono avere minuti importanti sul parquet.

Alessandro Guidi manda a referto un’altra doppia-doppia da 15 punti e 12 rimbalzi, ma i Knights in doppia cifra, alla sirena, sono ben 5. Da sottolineare la prova di Marco Fasani, sempre attento in difesa e ormai una sentenza dall’angolo, con 15 punti di un certo spessore.

L’ultimo quarto vede una Mortara arrembante, per l’onore, con Lonati e Facchi a suonare la carica e a mettere nella miglior condizione i compagni in vista dei playout. Legnano vince 85-64 e ora, grazie al quarto posto conquistato, dovrà affrontare Borgomanero, prima della classe dal Piemonte, nella post-season.

IL COMMENTO DI DAVIDE GIGLIETTI NEL DOPO PARTITA



VISPORT LEGNANO BASKET KNIGHTS – EXPO INOX MORTARA 85-64 (22-7; 26-17; 27-13; 10-27)

Per Legnano: Benzoni 16 (5/8; 2/4), De Conto 4 (1/6; 0/1), Santambrogio 13 (2/4; 3/4), Roncari R 0 (0/1 da 2), Pastori 4 (1/3 da 2), Cozzoli 10 (1/1; 3/7), Guidi 15 (2/4; 3/6), Motta 2 (1/2 da 2), Fasani 15 (2/4; 3/5), Ganna0 (0/1 da 2), Cedrati 0 (0/1 da3), Corti 6 (2/2 da 2)

Rimbalzi: 48 (Guidi 12); Assist 25 (Santambrogio 6); Palle Recuperate 5 (Cozzoli 2)

Per Mortara: Bettanti 0 (0/2 da 2), Pirovano, Bonesso 22 (4/4; 4/7), Facchi 0 (0/1; 0/1), Stonkus 24 (7/11; 3/7), Gioia 0 (0/3 da 3), Facchi M 0 (0/1 da 2), Ratti 1 (0/6 da 2), Facchi A. 10 (2/7; 1/2), Lonati 7 (1/7 da 2)

Rimbalzi 30 (Bonesso 8); Assist 13 (Bonesso 5); Palle recuperate 6 (Bonesso e Stonkus 2)