Legnano – Caronnese 1-1, tutto rimandato per i playoff

Poteva arrivare la terza vittoria di fila, la quinta delle ultime 6, ma la Caronnese dice no. Un pareggio ferma i lilla di Sgrò e riporta la situazione playoff nel totale equilibrio, con l’avanzata però della Folgore Caratese.

Primo tempo intenso. Nei primi 15 minuti la Caronnese impegna 3 volte Russo, complice anche una difesa per nulla preparata di Barbui e Brusa che regala due palloni pericolosi all’attacco avversario. Alla fine gli ospiti trovano anche il vantaggio con Banfi, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si avventa su una respinta di un Russo che fino a quel momento aveva tenuto da solo in piedi il pareggio con due interventi magistrali. Nella Caronnese inizio spaziale per Vernocchi che corre, dribbla e da fuori vede sempre la porta impegnando non poco Russo.

Al 20’ arriva subito il primo cambio nel Legnano, con Ortolani che lascia il posto a Luoni. Il Legnano sembra spento e non riesce a costruire, anche se ci prova. Perde meno palloni e non da più le praterie agli avversari. E al 43’ arriva la svolta proprio con Luoni, che svetta più in alto di tutti e insacca in porta la punizione di Gasparri per l’1-1.

I secondi 45’ vedono entrambe le squadre rallentare. Gasparri e Cocuzza si fanno vedere nei primi minuti della ripresa in area avversaria con due contropiedi che però non trovano la giusta conclusione e anche la Caronnese fatica ad arrivare dalle parti di Russo. Mister Sgrò prova a dare la scossa mettendo dentro Braidich per Cocuzza. Cambi massicci anche nella Caronnese che sostituisce tutto il reparto offensivo, compreso il pericolo numero uno della prima frazione Vernocchi. Nessuna delle due squadre però subisce l’influsso positivo sperato e si arriva fino agli ultimi dieci minuti dove ci prova prima la Caronnese con un tiro debole respinto da Luoni e un colpo di testa alto di Battistello e poi i Lilla con una punizione di Beretta che si stampa sulla barriera.

Nel recupero ci prova ancora la Caronnese ma non arriva mai nessun vero tiro in porta che impegni Russo nuovamente come nei primi 45’.

Alla fine un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre e rischia di rovinare gli sforzi dei lilla per un traguardo playoff che fino a un mese e mezzo fa sembrava impossibile immaginare. Tutto ancora acceso ma certamente ora per gli uomini di Sgrò ci sarà un’altra salita da superare.

Legnano – Caronnese 1-1

Reti: Banfi (C) al 14′ e Luoni (L) al 43′

Legnano: Russo, Ortolani (Luoni al 22′), De Stefano F., Di Lernia, Brusa (Fondi dall’80’), Nava, Beretta, Barbui (Diana dall’80’), Cocuzza (Braidich dal 55′), Ronzoni, Gasparri. A disposizione Colnaghi, Bingo, Febbrasio, Tunesi, Todaj. All. Sgrò

Caronnese: Marietta, M Zoughi, Travaglini, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Tonin (Cattaneo dal 73′), Vernocchi (Battistello dal 63′), Banfi (Siani dal 63′), Rocco (Becerri dal 75′), Calì. A disposizione: Angelina, Costa, Arcidiacono, Boschetti, Yamba. All. Gatti

Arbitro: Mori di La Spezia, con assistenti De Luca di Merano e Zanon di Vicenza

(Mario Mancuso)

Finita: Legnano – Caronnese 1-1

5 minuti di recupero

86′ – Punizione dai 20 metri per il Legnano su fallo conquistato da Ronzoni. Beretta tira sulla barriera

80′ – Occasione della Caronnese con Becerri che libero prova un tiro da fuori, Luoni però si oppone

66′ – ammonito Luoni che ferma il contropiede innescato da Torin

65′ – ammonito Battistella nella Caronnese per fallo su Brusa

55′ – Gasparri reclama un rigore per un intervento in scivolata su cui il difensore potrebbe aver messo la mano. L’arbitro fa proseguire

53′ – Contropiede portato avanti da Gasparri che vede arrivare e serve Cocuzza, palla troppo lunga che il bomber non riesce a trasformare nè in tiro nè in potenziale assist per Beretta

Inizia la ripresa

Fine primo tempo. Dopo i primi 30 minuti di sofferenza, la resistenza di Russo paga e il gol di Luoni riapre tutto. 1-1 al Mari

45′ – Caronnese vicina al vantaggio con Cali

43′ – PAREGGIO LEGNANO: Punizione dalla sinistra in area che trova la testa di Luoni che svetta più in alto di tutti e insacca. 1-1 tutto riaperto

39′ – De Stefano ferma Torin in contropiede, che pensava ormai di essere solo contro Russo

36′ – ammonito Ronzoni per un fallo al limite su M’Zoughi

35′ – Prova una prima reazione il Legnano con un’incursione dalla destra . Cocuzza fa filtrare per Barbui, che prova a metterla in area. L’azione si ferma sulla barriera dei centrali avversari

28′ – Banfi impegna ancora Russo da fuori sul primo palo. Al momento è un tiro al bersaglio della porta lilla

22′ ammonito Luoni

18′ – Vernocchi ancora da fuori, vede la porta oggi. Ancora un super Russo che con un colpo di reni manda in angolo

14′ – Vantaggio Caronnese. Russo fa l’ennesimo miracolo salvando la palla su colpo di testa da angolo, ma nulla può sulla respinta e Banfi insacca

11′ – Papera su tentativo di Rinvio al volo di Brusa che lascia Banfi solo in area, provvidenziale Russo a salvare la porta lilla. Fallisce subito la ripartenza dal Basso e Barbui si fa ammonire, punizione dal limite Caronnese

7′ – Ancora Vernocchi da fuori per la Caronnese e tiro alto

3′ – Sugli sviluppi di una discesa di Gasparri, recupera Ronzoni che prova ad aprire le danze, liberando un destro che finisce di poco a sinistra della porta

1′ – subito Caronnese pericolosa con Vernocchi che controlla e lascia partire un sinistro da fuori area che termina di poco a lato

Le due squadre arrivano da momenti contrapposti: il Legnano (50 punti) ha infilato una bella serie positiva – interrotta solo dal passo falso di Varese – e nel girone di ritorno ha conquistato 25 punti in 13 gare, media più che positiva per mister Sgrò. La Caronnese (49 punti) invece arriva da due sconfitte di fila e sta perdendo contatto dalle zone alte della graduatoria. Serve la svolta ai ragazzi di mister Roberto Gatti, che sperano di ripartire proprio da Legnano.

Legnano: Russo, Ortolani (Luoni al 22′), De Stefano F., Di Lernia, Brusa (Fondi dall’80’), Nava, Beretta, Barbui (Diana dall’80’), Cocuzza (Braidich dal 55′), Ronzoni, Gasparri. A disposizione Colnaghi, Bingo, Febbrasio, Tunesi, Todaj. All. Sgrò

Caronnese: Marietta, M Zoughi, Travaglini, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Tonin (Cattaneo dal 73′), Vernocchi (Battistello dal 63′), Banfi (Siani dal 63′), Rocco (Becerri dal 75′), Calì. A disposizione: Angelina, Costa, Arcidiacono, Boschetti, Yamba. All. Gatti

Arbitro: Mori di La Spezia, con assistenti De Luca di Merano e Zanon di Vicenza