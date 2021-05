A Maccagno con Pino e Veddasca il servizio per ottenere le credenziali “SPID”

Un altro servizio per i cittadini è attivo da oggi nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Sarà sufficiente presentarsi agli sportelli del Municipio per ottenere le credenziali per poi ottenere gratuitamente lo SPID da altri Enti.

Ma cos’è lo SPID?

Si tratta del Sistema Pubblico d’Identità Digitale, con il quale si può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password). Semplice e sicuro, si può usare lo SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o un’App di servizi, trovi il pulsante “Entra con SPID”.

Uno strumento semplice per prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica, pratiche d’impresa, ma anche sicuro e protetto, grazie a verifiche di sicurezza fino a tre livelli, grazie ai quali i dati non sono profilati e la privacy è garantita. Senza dimenticare che si tratta di un servizio veloce, con il quale si accede ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo.

Maccagno è uno dei trentasei Comuni in Italia (su un totale di 7.918) in grado di fornire questo aiuto alla cittadinanza (https://www.spid.gov.it/scopri-le-pa-per-ottenere-spid), che si aggiunge a centri importanti quali Genova, Chiavari, Udine, Cremona, Verona, Alessandria, Pesaro.

Il cittadino dovrà presentarsi in Comune con la Tessera Sanitaria e un Documento d’Identità: al resto penserà l’addetto allo sportello. Una volta ottenute le credenziali, sarà possibile registrarsi ai portali accreditati, ma si sta lavorando per realizzare tutto direttamente, senza ulteriori seccature per l’utente.

Il Comune di Maccagno, già da oggi, è presente sull’App IO (per intenderci, l’Applicazione che serve per utilizzare il Cashback di Stato) e, grazie allo SPID, è già possibile prenotare la Tessera elettorale e vedere la scadenza della propria Carta d’identità, ma presto si potrà pagare la Mensa scolastica o la Tari.

«Sono davvero orgoglioso del lavoro messo a punto dai nostri Uffici», dice il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera. «Si tratta di un altro passo importante verso quella digitalizzazione dei servizi al cittadino che è elemento indispensabile per un rapporto sempre più proficuo con la Pubblica Amministrazione. Ancora una volta, il nostro Comune si pone all’avanguardia in questo campo, una vera e propria eccellenza di cui è impossibile non andare fieri».