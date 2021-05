Malore per l’ex Varese Vito De Lorentis, è ricoverato a Como

L’ex giocatore del Varese Vito De Lorentis ha accusato un grave malore nel corso di un allenamento. È successo giovedì 6 maggio al campo sportivo di Cantello di via Santa Rita.

L’allarme è scattato poco prima delle 18 e sul posto sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Secondo quanto ricostruisce VareseSport “è stato praticato il massaggio cardiaco dal responsabile del settore giovanile Alessandro Magnoni, e poi, grazie all’utilizzo del defibrillatore e anche all’intervento di Mattia Andriolo, il cuore di De Lorentis ha ripreso a battere”.

Nel frattempo nell’area sono arrivati ambulanza e automedica, oltre all’elicottero che poi ha portato Vito De Lorentis -66 anni- in ospedale a Como in condizioni critiche.

Originario di Acquaviva delle Fonti, De Lorentis ha giocato quasi 100 partite nel Varese in serie B negli Anni ‘70 (nella foto sotto è il secondo accosciato da destra, ndr) e poi ha chiuso la carriera a Legnano e Novara in serie C. Volto noto in città, sempre presente allo stadio per seguire i biancorossi è attivo nel mondo del calcio dilettantistico come allenatore e dirigente sportivo.