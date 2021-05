“Materiale edile abbandonato nei boschi fra Leggiuno e Monvalle”

Gentile Redazione,

Galleria fotografica Materiale edile scaricato fra Monvalle e Leggiuno 4 di 6

la presente per segnalarvi l’ennesimo atto increscioso contro i nostri boschi e contro l’intelligenza umana.

Sabato mattina ho rinvenuto del materiale edile abbandonato sulla carrozzabile sterrata VVL che unisce la via Alessandro Volta a Monvalle con Via Dante Alighieri a Leggiuno… (allego mappa e foto.)

Mi sovviene solo una domanda: “cosa gli dirà mai il singolo neurone che alberga nella testa di questo disadattato neuronale?

Ma una fototrappola al varco della carrozzbile?

Un anno e mezzo fa trovai una “montagna” scaricata nel medesimo punto (facile da raggiungere da un veicolo)… Fu risolto il tutto dopo un paio di settimane dalla mia segnalazione. Speriamo bene…

Grazie per l’attenzione.

Cordialmente

Luca