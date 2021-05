Morte dell’operaio a Busto Arsizio, Attilio Fontana: “Il nostro impegno sarà prevenire queste sciagure”

L’incidente sul lavoro a Busto Arsizio, in cui ha perso la vita il 49enne Christian Martinelli, ha colpito anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla moglie e alle figlie della vittima di questo grave incidente. “Continueremo a fare tutto quanto possibile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’impegno per prevenire sciagure come queste sarà sempre forte e concreto” – ha dichiarato il governatore.