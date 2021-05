Nello sport dopo il Covid i conti non tornano più: se ne parla in Liuc

E’ un periodo certamente “caldo” per il mondo dello sport. Il caso Super Lega occupa le prime pagine dei giornali e accende il dibattito sul calcio che “cambia pelle”, sia in campo che a livello organizzativo e gestionale, dopo l’avvento del Covid e la crisi economica che esso ha generato.

Lo slittamento temporale della stagione 2019/2020 e lo svolgimento a porte chiuse di quella in corso hanno comportato una significativa contrazione dei ricavi per le società sportive, a fronte di costi per loro natura sostanzialmente fissi.

In questa prospettiva, nel corso del 2020, sono state introdotte diverse misure volte a mitigare gli effetti dei vincoli posti per limitare la circolazione del virus.

«Nell’era post Covid – spiega Patrizia Tettamanzi, Professore Associato di Economia aziendale della LIUC Università Cattaneo – non saranno più rilevanti solo la produzione, la creazione e la conservazione di valore meramente finanziario per gli azionisti orientato esclusivamente al breve periodo. Occorre educare i manager del domani ad avere una visione di più ampio e lungo respiro, che guardi agli impatti delle decisioni anche in un orizzonte di medio-lungo periodo e che consideri anche gli effetti sull’ambiente circostante con la dovuta attenzione. In questo, lo sport è terreno fertile e dal quale si possono apprendere molti insegnamenti, specialmente quelli virtuosi e di “matrice meno economica”. Pur restando la performance aziendale, la profittabilità delle scelte e la tenuta dei piani prospettici (così come pensati e redatti ad oggi) essenziali, specialmente quando tutte le “nuove” dinamiche (es. ESG – Environmental, Social, Governance) sono ben integrate nel modello di business, è necessario andare oltre, per non dimenticarsi appunto delle leve sociali, ambientali e di governance, che rivestono un ruolo centrale per il raggiungimento del successo sostenibile, anche nelle società sportive».

Per approfondire l’argomento se ne parla venerdì 14 maggio 2021 in un webinar promosso dalla LIUC – Università Cattaneo, dal titolo “I bilanci nello sport professionistico ai tempi del COVID”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

