Open day in presenza all’Istituto Antonioni di Busto Arsizio

Dopo alcuni incontri online, sabato 29 maggio torna finalmente in presenza l’Open Day dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in vista delle preiscrizioni all’anno accademico 2021-2022. Villa Calcaterra, sede dell’Istituto (via Magenta 70, a Busto Arsizio), sarà aperta a partire dalle 14.30; nel corso del pomeriggio sono previste proiezioni di cortometraggi realizzati dagli studenti e prodotti dall’Istituto, ed esibizioni dal vivo degli allievi dell’indirizzo di recitazione.

Alcuni docenti illustreranno l’impostazione e l’offerta didattica dell’Istituto, e saranno a disposizione degli interessati per rispondere a eventuali quesiti. Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi compilando il modulo pubblicato sul sito all’indirizzo http://www.istitutoantonioni.it/open-day/ oppure inviare una mail con i propri dati a segreteria@istitutoantonioni.it

Il 29 maggio la segreteria dell’Istituto sarà aperta, dalle 14.30 alle 16.30, per le informazioni pratiche e burocratiche. Sarà possibile anche compilare direttamente il modulo per la preiscrizione, che è già disponibile sul sito dell’Istituto, al link http://www.istitutoantonioni.it/iscrizioni/preiscrizioni/.

Il percorso di studi ha durata triennale; il primo anno fornisce basi comuni, mentre gli insegnamenti del secondo e del terzo anno variano in base all’indirizzo formativo scelto: regia/filmmaking o recitazione. In entrambi i casi la preparazione è completata da laboratori, esercitazioni e Masterclass. I posti disponibili per le matricole sono 25 in totale.

I colloqui di selezione per coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola superiore si tengono su appuntamento, telefonando al numero 0331/070847 oppure inviando una mail all’indirizzo segreteria@istitutoantonioni.it. Oltre all’Open Day è comunque sempre possibile avere informazioni orientative sull’Istituto Antonioni concordando un colloquio telefonico: sarà sufficiente inviare una mail con la propria richiesta all’indirizzo iscrizioni@istitutoantonioni.it per essere contattati privatamente.