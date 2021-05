Oro a squadre per Chiara Rebagliati alla World Cup di Losanna

Dal 18 maggio a lunedì 24 maggio, a Losanna, si è disputata la seconda tappa della World Cup di tiro con l’arco, manifestazione che non è stata organizzata nel 2020 a causa della pandemia. La prima tappa si è tenuta in Guatemala in aprile, ma le squadre italiane non hanno partecipato, sempre a causa delle restrizioni da Covid.

Nella più vicina Svizzera c’è stata però l’occasione per gli Azzurri di rifarsi e l’occasione è stata sfruttata al meglio da Chiara Rebagliati, del college sportivo dell’Università dell’Insubria di tiro con l’arco, che ha conquistato la vittoria a squadre nell’arco olimpico femminile, insieme a Lucilla Boari e Tatiana Andreoli.

Per Rebagliati un altro oro nella World Cup dopo il successo alla tappa di Berlino del 7 luglio 2019, quando in squadra con lei c’erano Elena Tonetta e Tanya Giaccheri.

La finale contro il Messico – che contava sulle frecce di Aida Roman, Alejandra Valencia e Ana Vazquez – è cominciata in parità, senza che entrambi i terzetti entrassero mai nel 10: l’1-1 è frutto del parziale 51-51. Nella seconda serie Andreoli, Boari e Rebagliati si portano sul 3-1 chiudendo la volée 53-50. Nella terza tornata di frecce le messicane provano a mettere pressione sulle italiane che rispondono a tono: il match sembra chiudersi sul 53-53, ma c’è un 9 molto vicino alla riga del 10 dell’Italia che, dopo il controllo del giudice di bersaglio, diventa definitivamente 10 e vale il 54-53 che chiude la partita sul 5-1, permettendo alle azzurre di cantare l’inno di Mameli sul gradino più alto del podio.

A fine gara, Chiara Rebagliati, classe ’97, ha commentato: «Siamo davvero felici e soddisfatte per come è andata. Dopo l’oro di Berlino è una grande emozione tornare sul gradino più alto del podio in coppa del mondo. È un ottimo risultato che ci fa ben sperare per i prossimi impegni in chiave Olimpica».