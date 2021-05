In piazza a Varese per i diritti dei palestinesi

Contro l’apartheid israeliana, per i diritti dei palestinesi: un gruppo di varesini ha organizzato un presidio in piazza Libertà a Varese sabato 15 maggio alle ore 10.30. La manifestazione ha lo scopo di esprimere solidarietà “alla lotta dei palestinesi contro il regime israeliano di colonialismo, occupazione militare e apartheid, per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza”, si legge nel comunicato. (foto di archivio)

Il presidio si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid.

Alla manifestazione parteciperanno rappresentanti di ActionAid gruppo Varese, A.P.V. Ass. Pakistani Va, Ass. Tu.Pro.Va Tunisini Provincia Varese, Ass. Un’ Altra Storia Va, BDS Lombardia – Comitato Diritti Umani Va, Comitato varesino per la Palestina, Movimento Ubuntu, Nazione umana, Potere al Popolo Va, PRC Va.