Premio Chiara: cambia la sede di alcuni incontri

Gli Amici di Piero Chiara comunicano che, per problematiche legate alle sale di Villa Recalcati Varese e di Palazzo Verbania Luino, che non permettono di realizzare eventi in presenza, la sede di alcuni incontri è stata modificata.

Di seguito gli incontri che hanno subito cambiamenti:

Mercoledì 12 maggio ore 18.00, Teatro Sant’Ambrogio, Varese, via Lazzaro Papi 7, evento in presenza.

Carlo Meazza, presentazione “Remènch, transumanza in Lombardia” Pubblinova Edizioni Negri, intervengono Enzo Laforgia e Marta Morazzoni, conduce Matteo Inzaghi, con proiezione di un audiovisivo realizzato da Ferdinando Giaquinto. Un viaggio durato due anni tra i sentieri e le strade della Lombardia per seguire la transumanza con le greggi. Obbligo prenotazione tramite premiochiara.it/prenota

Domenica 16 maggio ore 17.30, Salone Estense, Varese, evento in presenza.

Mauro Novelli, “Nel golfo irrequieto. La narrativa di Piero Chiara” Fondazione Mondadori, intervistato da Alberto Brambilla, interviene Luca Formenton. Il libro intende allestire un bilancio dell’opera narrativa di Piero Chiara. Obbligo prenotazione tramite premiochiara.it/prenota

Venerdì 21 maggio ore 17.30, Salone Estense, Varese, evento in presenza. Flavio Vanetti, “Tonfi e trionfi” Ed. Minerva, conduce Andrea Zorzi. Narrare lo sport così come non è stato. Sedici storie già scritte che non hanno mai visto la luce. Obbligo prenotazione tramite premiochiara.it/prenota

Sabato 22 maggio ore 17.00, Salone Estense, Varese, evento in presenza. Angelo Crespi, “Nostalgia della bellezza” Ed. Giubilei Regnani, intervistato da Bambi Lazzati. Perché l’arte contemporanea ama il brutto e il mercato ci specula sopra. Obbligo prenotazione tramite premiochiara.it/prenota

Sabato 29 maggio ore 17.00, Teatro Sant’Ambrogio, Varese, via Lazzaro Papi 7, evento in presenza. Carla Fracci “Più leggera dell’aria più lieve di un sospiro”, intervistata dall’attore e regista Andrea Chiodi. Una preziosa serata con l’étoile della danza per eccellenza, un viaggio lungo una vita e una carriera costellate di successi e all’insegna di un’innata eleganza. Obbligo prenotazione tramite premiochiara.it/prenota

Domenica 30 maggio ore 17.00, Salone Estense, Varese, evento in presenza.

Francesca Boldrini Cattaneo, presentazione inedito di Piero Chiara “La poesia è questione di cuore”, poesie di Miguel Hernandez, traduzione e presentazione di Piero Chiara NEM editore, interviene il poeta Mario Santagostini, conduce Chiara Gatti. Obbligo prenotazione tramite premiochiara.it/prenota

Tutto il programma del Premio Chiara al link

Il Premio Chiara inaugura il calendario di eventi martedì 11 maggio, alle 16, Basilica S. Vittore. Il Card. Gianfranco Ravasi guiderà da remoto la meditazione sul tema della “Speranza”, intervistato da Armando Torno. Pubblico in presenza a numero chiuso. La prenotazione è obbligatoria sul sito premiochiara.it/prenota