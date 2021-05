Il premio Chiara in basilica a Varese per intervistare Gianfranco Ravasi

Riprendono “col botto” gli eventi in presenza del premio Chiara.

In sintonia con la traccia “Libertà” del Premio Chiara Giovani, l’associazione Amici di Piero Chiara ha deciso di affrontare queste tematiche così esistenziali, oltre che utili in questo particolare e gravoso momento, con dei veri esperti di vita.

Per parlare di Speranza è stato chiamato il cardinale Gianfranco Ravasi, che sarà intervistato da Armando Torno.

«In questo tempo così tribolato – dice monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese – siamo portati a considerare l’invasività del morire fisico, spirituale, oltre che economico. Abbiamo perciò bisogno di cogliere la dimensione pregnante e promettente della speranza per ripartire come singoli e come comunità»

L’appuntamento è alla basilica di San Vittore, oggi martedì 11 maggio alle 16. Ravasi sarà ospite da remoto, la presenza è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria su Evenbrite.