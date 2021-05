Sotto il segno della speranza l’incontro in basilica di Varese con Gianfranco Ravasi

E’ stato un colpo d’occhio particolare quello che ha offerto la Basilica di San Vittore a Varese nella giornata di martedì 11 maggio: le panche ordinatamente occupate come nella messa, ma al posto del sacerdote celebrante, sull’altare un grande schermo.

Da lì, per parlare di Speranza si è espresso il cardinale Gianfranco Ravasi, intervistato da Armando Torno: un incontro ibrido – metà in remoto, con il cardinale relatore, metà in presenza con il pubblico – che ha aperto in maniera originale e piena di speranza per il domani il ciclo di incontri che costelleranno il 2021 per il festival del Racconto.

«In questo tempo così tribolato – ha commentato monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese e “padrone di casa” dell’originale incontro – siamo portati a considerare l’invasività del morire fisico, spirituale, oltre che economico. Abbiamo perciò bisogno di cogliere la dimensione pregnante e promettente della speranza per ripartire come singoli e come comunità».

Una speranza che è rappresentata, nella cultura, molto meno che la disillusione e la disperazione: «Eppure – ha sottolineato Ravasi – Senza speranza, letteratura e arte sarebbero poverissime».

Dopo l’incontro con Gianfranco Ravasi, nei prossimi giorni sono previsti altri tre eventi all’interno del premio Chiara:il primo, oggi 12 maggio all’auditorium don Bosco a Sant’Ambrogio, è la presentazione del libro fotografico di Carlo Meazza sulla transumanza in Lombardia. Il secondo, sabato 15, è previsto ad Azzate e vede protagonisti Alberto Pellai e Barbara Tamborini, con “Come l’emergenza Covid ha cambiato il nostro modo di essere e fare famiglia?”, il terzo, domenica 16 al salone Estense, presenta l’ultimo saggio su Piero Chiara di Mauro Novelli.