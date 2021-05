Presentata la “Giornata Europea dei Parchi” del 24 maggio

Presenti Marzio Marzorati, Presidente del Parco Nord Milano e Coordinatore Federparchi Lombardia e Cristina Chiappa, Presidente del Parco Ticino e Vice Coordinatore Federparchi Lombardia. L’incontro è stato trasmesso on line.

Il primo ad intervenire è stato Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura Alimentazione e dei sistemi verdi di Regione Lombardia che ha ringraziato chi ha animato e vigilato sui parchi del territorio Regionale sino ad oggi: una rete ecologica che copre quasi il 25% del territorio.

«I parchi sono i polmoni della nostra società e lo sono per tante ragioni. Ci impegneremo nella valorizzazione di questi al fine di renderli i protagonisti e realizzare insieme ulteriori progetti» sono le parole dell’Assessore Fabio Rolfi riprese da Gianpiero Sammuri Presidente Federparchi, il quale ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme e al di là della tipologia delle aree protette, visto il fine comune che queste ultime si propongono di raggiungere con un lavoro unitario.

« Come Federparchi continuiamo ad avanzare l’idea di riprendere, anche a livello nazionale, un intervento su tutte le tipologie di aree protette. Vivere i parchi ha effetti benefici diretti sulla salute delle persone motivo per cui, in questo anno particolare, parliamo di respiro: respirare nei parchi aiuta a respirare meglio» conclude Sammuri.

“Il respiro” è il tema principale della Giornata Europea dei Parchi di lunedì 24 maggio, a cui seguiranno nei giorni successivi diverse iniziative.

« Sulla scia di questo tema presentiamo il libro “Il senso del respiro” scritto da Ilaria Drago e Luciano Minerva che racchiude i diversi racconti inerenti al tema del respiro in chiave diversa e nuova – continua Cristina Chiappa – Questa pandemia ci ha fatto capire l’importanza del respiro, della libertà e di poter uscire all’aria aperta e i parchi sono i migliori luoghi in cui farlo. I nostri parchi sono l’incarnazione dell’identità, del passato, del presente e del futuro, nonché simbolo di appartenenza», conclude Cristina Chiappa, Presidente del Parco Ticino sottolineando, inoltre, come la sua realtà sia una tra quelle che più rappresenta le diverse situazioni ambientali in Lombardia, in richiamo alla necessaria tutela della biodiversità.

A questi interventi segue l’appello di Marzio Marzorati Presidente del Parco Nord Milano: «I parchi sono sistemi aperti che hanno bisogno di un finanziamento preciso. Abbiamo saputo portare avanti 179 progetti per rispondere alla richiesta di tutela della biodiversità, dell’ambiente e degli ecosistemi. Chiediamo a Regione Lombardia e a livello nazionale investimenti pubblici al fine di una ripresa; non tutti i parchi hanno la protezione che meritano. »

La conferenza si è chiusa con la lettura di uno dei racconti presenti all’interno del libro “Il senso del respiro”, della cantante Cristina Donà e interpretato dall’attrice Lorenza Zambon, a cui è seguito l’intervento del Prof. Angelo Corsico dell’Università di Pavia e del Policlinico San Matteo di Pavia, che ha ribadito l’importanza del respiro.

«Questa pandemia ha attaccato in modo violento il respiro di ogni individuo e quello del pianeta intero. Leggendo questo libro la cosa che più mi ha colpito, e che non avevo mai valutato, è che il respiro è la via tramite la quale il mondo entra a far parte di noi e viceversa. Fin dalla nascita facciamo un atto di estrema fiducia nei confronti dell’aria, della sua qualità e bontà. Dobbiamo prenderne consapevolezza e proteggere quelli che sono i polmoni del mondo: i nostri parchi», ha concluso il professore.

Al termine degli interventi sono stati lanciati gli hashtag #iorespironeiparchi e #giornataeuropeadeiparchi, per una valorizzazione territoriale unitaria sui social da parte di istituzioni e cittadini.

Di Ilaria Notari