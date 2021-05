Pubblicato sul sito del Comune di Busto Arsizio il bando per i commercianti del Distretto Urbano del Commercio

È stato pubblicato sul sito del Comune il ‘bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato’ che hanno sede all’interno del perimetro del Distretto del Commercio. Le domande di contributo potranno essere presentate dal 1 al 30 giugno utilizzando la modulistica pubblicata sul sito.

Il bando ha lo scopo di offrire un supporto alle imprese del Duc colpite dalla crisi determinata dall’emergenza sanitaria ed è stato finanziato con le risorse regionali disponibili (48.830 Euro) in quanto non erogate a seguito di un primo bando emanato nel 2020 nell’ambito del bando regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, a cui l’Amministrazione ha partecipato, ottenendo un finanziamento di 100.000 Euro da destinare alle imprese.

«In un momento in cui il commercio sta cercando di riprendersi interveniamo con questa ulteriore azione concreta; dopo il bando destinato alle attività che si trovano al di fuori del territorio del DUC – commenta la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del territorio Manuela Maffioli -, riproponiamo il bando destinato alle realtà del DUC: anche quelle che hanno già avuto il contributo con il primo bando potranno presentare la domanda a fronte di spese sostenute in questi ultimi mesi per adeguarsi alle normative di sicurezza, penso ad esempio ai pubblici esercizi che hanno dovuto allestire gli spazi all’aperto in base alle norme recenti».

«Tra le spese per le quali sarà possibile chiedere un contributo, ci sono anche quelle sostenute per gli adeguamenti al ‘Regolamento del decoro’, approvato di recente dall’Amministrazione. Lo scopo del bando infatti è di supportare le attività commerciali e, nel contempo, muovere insieme nuovi passi verso una città sempre più accogliente e attrattiva» – conclude la vicesindaco.