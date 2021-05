Puliscono il lago con il magnete, due giovani di Varano Borghi “virali” su TikTok

Qualche magnete, un po’ di pazienza e il sogno di rendere più pulito il proprio lago liberandolo dai rifiuti metallici: ecco la ricetta che ha portato Andrea Scarcella e Riccardo Donzelli, due giovani di Varano Borghi, a diventare “virali” su TikTok.

Infatti, sono bastati appena tre mesi affinché i video con cui Andrea e Riccardo hanno raccontato la loro iniziativa ecologica raggiungessero le 100 milioni di visualizzazioni. Un risultato inaspettato, ottenuto grazie alla voglia di mettersi in gioco. (Il link al canale con i video degli oggetti trovati nel lago)

Proprio come generazioni di pescatori prima di loro, anche Andrea e Riccardo trascorrono il loro tempo libero a pescare sulle rive del Lago di Comabbio. Fissati alle loro lenze però non ci sono esche, ma magneti capaci di attrarre e trascinare a riva ogni tipo di rifiuto metallico. «In questi mesi – raccontano Andrea e Riccardo – abbiamo raccolto di tutto: carriole, decespugliatori, motoseghe, l’assale di un carro, chiodi, proiettili della seconda guerra mondiale e addirittura due pistole, che abbiamo consegnato ai Carabinieri e ora sono sottoposte a indagine».

«Tutto è iniziato – spiegano i due giovani – quando abbiamo scoperto il “magnet fishing” grazie ad alcuni video. Pochi giorni dopo eravamo già in riva al lago col nostro primo magnete comprato su internet. Andavamo a pescare metallo non appena avevamo un po’ di tempo libero, e alla fine abbiamo deciso di realizzare dei video e pubblicarli su TikTok per mostrare quello che facevamo».

È passato poco tempo prima che le visualizzazioni del canale (che al momento si sta avvicinando al mezzo milione di iscritti) si impennassero, tanto che alcune aziende hanno inviato ad Andrea e Riccardo i loro magneti, pur di apparire nei loro video. «In questo modo – spiegano i due giovani – possiamo coinvolgere nella nostra attività anche i nostri amici, o altre persone interessate che percorrono la ciclabile».

Ma una volta pescati cosa succede ai rifiuti metallici? Alcuni vengono portati alla piattaforma ecologica di Ternate per essere smaltimenti correttamente, altri hanno l’opportunità di scoprire una seconda vita. Andrea e Riccardo portano infatti gli oggetti più curiosi nel loro laboratorio, dove cercano di rimetterli in sesto. Una volta tolta la ruggine e riparate le parti danneggiate, gli oggetti sono nuovamente funzionanti. Andrea e Riccardo riprendono ogni passaggio della riparazione e il video è pubblicato sul loro secondo canale (Link1 – link2).

Classe 1999, Riccardo è uno studente di Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, mentre Andrea lavora in ambito meccanico ed è in procinto di iscriversi alla facoltà di Ingegneria. «Non ci saremmo mai aspettati tutto questo successo – affermano Andrea e Riccardo -. Siamo felici che a così tante persone piacciano i nostri contenuti. Abbiamo ricevuto tante risposte positive anche dal sindaco e dalla Protezione civile di Varano Borghi. Non vediamo l’ora di allargare la nostra attività anche in altri laghi e corsi d’acqua del nostro territorio».