Riforma dello sport quali implicazioni? L’Assb organizza due serate informative

L’ A.S.S.B. (Associazioni Società sportive Bustesi) organizza per le serate di martedì 11 maggio e martedì 18 maggio, alle ore 20:45 due incontri in materia di “Riforma dello sport“, e in particolare sulle ripercussioni di tale intervento normativo sia sullo sport a livello dilettantistico che sulle implicazioni relative al rapporto di lavoro sportivo.



Il relatore di tali incontri è il Dott. Iaconcigh, specialista in materia, Docente della Scuola Regionale dello Sport della Lombardia per l’area fiscale.

L’incontro è aperto alle società bustesi che potranno nudare conferma a a mezzo email: segreteriaassb@libero.it. entro il 09/05/2021

Il link per partecipare alla serata del 11 Maggio è il seguente:

https://us02web.zoom.us/j/87551840108?pwd=V1F2UmRKQkJNTmxqemgzakZIMFpTQT09