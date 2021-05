Rinasce l’angolo di via Zutti in centro a Sesto Calende

Grazie all’impegno di un gruppo di studenti e delle loro composizioni floreali, l’angolo di via Zutti in centro a Sesto Calende è rinato.

Un’idea nata dal fiduciario comunale di ConfCommercio Gallarate Malpensa, che col supporto della Pro Sesto ha pensato a un modo per rivalorizzare questo luogo: una via piccola e stretta, ma legata ai bei ricordi di gioventù per molti sestesi. Proprio qui si trova infatti la scaletta che conduceva all’ormai dimesso Virtus Nova, il teatro della parrocchia e importante centro di aggregazione per i giovani almeno fino agli anni ’70.

A rimboccarsi le maniche sono stati gli studenti dell’Istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Cavallini di Lesa, che con le loro composizioni floreali hanno restituito vivacità alla via e al suo caratteristico carretto. Per i ragazzi del Cavallini è stato un ritorno a Sesto Calende, a Natale si erano infatti presi cura del giardino della casa di Babbo Natale.

Come dettaglio finale, nell’angolo di via Zutti verrà posizionata anche un’opera floreale dell’artista di Sesto Calende Cristina Balzarini.

«Abbiamo affidato questi fiori – spiega il vice-presidente della Pro Sesto Andrea Scandola – alle cure delle attività commerciali vicine. Auspichiamo che in un futuro questo angolo possa essere definitivamente adottato da loro affinché il nostro gesto possa apparire come uno stimolo».

«Felice del risultato – commenta soddisfatto il vice sindaco Edoardo Favaron – faccio appello anche al senso di rispetto e di educazione civica, affinché non ci si debba pentire di aver abbellito con vasi e fiori questo luogo». Per evitare brutte sorprese, è stato comunque installato un sistema di videosorveglianza.