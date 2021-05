Scontro tra due auto a Tradate, una si ribalta. Ferite lievi per due anziani

Due persone anziane sono rimaste ferite in un rocambolesco incidente stradale avvenuto intorno alle 9,15 di questa mattina – martedì 11 maggio – in corso Matteotti a Tradate, non lontano dal centro cittadino. La vettura su cui viaggiava la coppia, 85 anni lui e 80 lei, si è scontrata per cause ancora da definire con un altro mezzo che si muoveva in direzione opposta.

Mentre quest’ultima auto – una Dacia – dopo l’impatto è rimasta ferma nella sua posizione, la Volkswagen dei due anziani si è ribaltata più di una volta e ha fermato la propria corsa capovolta, poco lontano. Per fortuna le notizie che arrivano dai soccorritori parlano di danni lievi per i due feriti che sono stati soccorsi dalla ambulanza del 118.

Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia Locale di Tradate che si stanno occupando dei rilievi e di ricostruire la dinamica della carambola; le vetture sono quindi state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco giunti in Corso Matteotti poco dopo l’incidente.