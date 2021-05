Soccorsi sulla ciclabile a Torba, i vigili del fuoco intervengono per “forzare” la sbarra d’accesso

Interviene l’ambulanza sulla ciclabile della Valle Olona e al seguito arrivano anche i vigili del fuoco, per forzare la sbarra all’ingresso del tratto a ridosso del Monastero di Torba.

È successo intorno alle 11 di questa mattina: una donna di 36 anni è caduta malamente dalla bicicletta e ha richiesto l’intervento del 118, che si è mosso in “codice giallo”. Per raggiungere il punto dell’incidente – in territorio di Gornate Olona – il mezzo di soccorso doveva inevitabilmente accedere al percorso ciclabile realizzato sulla sede dell’ex ferrovia, i cui ingressi sono “protetti” da sbarre rigide e chiuse con lucchetto. Proprio per questo motivo si è dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto “saltare” il lucchetto.

La donna è stata poi trasferita dall’ambulanza in codice verde, quindi senza ferite gravi.

Nella stessa mattina e nella stessa zona della valle Olona il 118 è intervenuto anche per un 17enne caduto in bici a Solbiate Olona (portato in codice verde alla Mater Domini di Castellanza) e per un 25enne caduto in moto a Gorla Minore alla pista da cross (non ha avuto bisogno di cure in ospedale).

Il 118 è intervenuto infine anche a Gallarate, sulla ciclabile tra il rione Crenna e Besnate, per soccorrere un’altra persona caduta dalla bici.