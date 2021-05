A spasso verso la palude per difendere via Selene

L’arrivo dei grandi interventi viabilistici alle porte di Varese, dove la costruzione della nuova Esselunga nella zona dell’ex Malerba è stata accompagnata da altre opere stradali rilevanti, ha da tempo fatto nascere un comitato spontaneo per la difesa di via Selene (al confine con il comune di Gazzada Schianno) e della palude Stoppada che si trova poco distante.

Per ribadire la propria posizione il comitato “Difendiamo Selene” (nella foto una recente protesta degli attivisti) ha organizzato per domenica 9 maggio una passeggiata proprio in direzione della Stoppada, così da sensibilizzare i varesini sulla salvaguardia di una delle zone umide della Città Giardino. L’invito a partecipare all’incontro è stato esteso a sindaco, vicesindaco e agli assessori e ai presidenti delle commissioni direttamente coinvolte nella vicenda (Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente) ma anche a tutti i consiglieri comunali, ai dirigenti tecnici, alle associazioni legate all’ambiente, all’università e a tutte le realtà che vogliono un confronto pacifico su questa situazione.

Il programma prevede la partenza alle ore 10 dalla Chiesa di Santo Stefano a Bizzozero: i partecipanti compiranno un giro “ad anello” costeggiando l’area umida, la più vicina di questo genere rispetto al centro di Varese. L’iniziativa si svolgerà nel massimo rispetto delle regole anti Covid (distanziamento tra le persone e mascherine indossate) ed è aperta anche ai bambini che verranno seguiti durante la passeggiata. Il rientro è previsto intorno a mezzogiorno; in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.