“Ti Ciclo via” cresce: dalla valle Olona si pedala fino in Svizzera 

Un giorno importante ieri, giovedì 20 maggio, per la valle Olona e tutta la provincia di Varese. Il progetto “Ti Ciclo via“, che fa della mobilità sostenibile e della valorizzazione del territorio i temi portanti, cresce ulteriormente.

Presso l’approdo Calipolis, a Fagnano Olona, si è infatti tenuto un importante incontro per pensare ad un futuro più green per la nostra provincia: una tavola rotonda sul progetto Ti Ciclo Via e MOVEON, alla presenza dei tecnici della Provincia di Varese, del Politecnico di Milano, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Associazione ESTÀ, oltre che amministratori ed i tecnici dei comuni della valle Olona.

La tavola rotonda ieri in valle a Fagnano Olona presso Calipolis

Questa la nota dell’associazione Calimali, fieri ed entusiasti di ospitare l’evento:

«La Provincia di Varese, lungo la valle Olona e la valle del Lanza, da Castellanza a Cantello fino al confine elvetico, sta conducendo insieme ad un’estesa rete di partner sia italiani sia svizzeri, questi due grandi progetti per lo sviluppo della mobilità lenta e sostenibile, intitolati MOVE ON e TI CICLO VIA, rispettivamente finanziati da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e dal Programma U.E. Interreg Italia – Svizzera. Grazie a questi due progetti il tratto varesino (da Castellanza al confine elvetico con il comune di Stabio) del Corridoio ciclistico n. 16 della Valle Olona sarà completato e collegato alla rete ciclopedonale Svizzera, creando un’importante direttrice proiettata a nord verso la rete ciclabile Europea Eurovelo e a sud verso la città di Milano e alla ciclovia VENTO, dando una grande opportunità di sviluppo e di valorizzazione per i comuni della valle Olona».

Non ci saranno però solo sport e natura come attori principali di questa iniziativa: il territorio, con le sue peculiarità e il suo patrimonio culturale, sarà valorizzato nella sua interezza: «I progetti MOVE ON e TI CICLO VIA sono gli strumenti per lo sviluppo della mobilità lenta che si basa, non solo sulla realizzazione di un sistema di piste ciclopedonali completo, connesso e sicuro, ma anche su attività come l’apertura nel territorio di un cantiere culturale di sviluppo e di un piano d’azione condiviso, sulla diffusione della cultura della mobilità lenta e di sviluppo sostenibile locale.

Si tratta perciò di un grande progetto di territorio con possibili ricadute importanti su ambiente, turismo, salute ed economia, in cui anche noi, come Associazione Calimali, secondo la nostra vocazione, non possiamo che credere molto» conclude la nota dell’associazione, promettendo supporto all’iniziativa.