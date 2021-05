Sei tratti di ciclopedonale nuovi in arrivo in provincia

Sono sei i tratti di ciclopedonale in fase di realizzazione, in fase di progettazione e comunque già finanziate in arrivo in quasi tutta la provincia.

Nel corso della conferenza stampa che ha presentato l’accordo tra Camera di Commercio e Provincia di Varese per la loro valorizzazione, il presidente della provincia Emanuele Antonelli ne ha fatto l’elenco, ricordando come «Questo non è un elenco da politici: si tratta di tratti finanziati e che quindi si faranno. Punto».

Tra i tratti citati, il primo è il completamento verso Varese della ciclabile della Valganna: «Valganna – Varese: in realizzazione il lotto 1, mentre è finanziato il lotto 2, da Induno alla Carlsberg» ha spiegato il presidente.

Nelle Valli del Verbano, invece, è in realizzazione il lotto da Cocquio Trevisago a Besozzo.

Iniziano quest’anno i lavori per il collegamento Valle Olona – Valle del Lanza, che interessa i comuni di Malnate e Cantello fino alla frazione doganale di Gaggiolo. Ma in Valle Olona sono finanziati e in fase di progettazione anche altri due importanti tratti: Malnate – Castiglione Olona e Castellanza – Busto Arsizio.

Sul Lago Maggiore sono finanziati e in fase di progettazione sia il tratto Mercallo – Golasecca che quello Sesto Calende – Laveno, mentre sarà finanziato a partire dal 2022 il collegamento tra il Lago di Varese – Lago Maggiore, da Biandronno a Ispra.