Un patto tra Camera di Commercio e Provincia di Varese per far crescere la rete delle piste ciclopedonali

Camera di Commercio e Provincia hanno firmato oggi, 21 maggio 2021, un accordo per la valorizzazione della rete ciclopedonale provinciale.

L’accordo ha, per ora, una durata biennale, ma promette di avere continuità nel tempo: «Contiamo sul fatto che questo rappresenti un vero e proprio momento di svolta per la gestione della rete varesina delle piste ciclopedonali» ha sottolineato il presidente della camera di Commercio Fabio Lunghi. Una rete già fitta: ma che è destinata, fin da quest’anno, a incrementarsi, grazie al finanziamento di alcuni tratti molto importanti.

«L’accordo che abbiamo sottoscritto oggi con la Provincia – continua Lunghi – rappresenta uno strumento prezioso per dare ulteriore riconoscibilità alla contea dei laghi come “terra di bicicletta”. Un patrimonio che abbiamo nel nostro dna e che vogliamo ulteriormente incrementare, alla luce della necessità di dare riscontro alla crescente richiesta di esperienza di un turismo lento. Ecco perché, anche nell’ambito del nostro progetto Varese Sport Commission, siamo pronti ad accrescere la nostra operatività su questi temi, in stretta sinergia con gli enti locali e gli imprenditori del settore della ricettività e dei servizi collegati alla bicicletta, mezzo ideale sia per quel cicloturismo che permette di assaporare pienamente le atmosfere e le emozioni trasmesse dal nostro territorio, sia per spostamenti locali, anche per raggiungere il posto di lavoro».

L’accordo è stato firmato dal presidente della camera di Commercio e dal presidente della Provincia, Emanuele Antonelli, che ne ha approfittato per fare il punto della situazione sulle ciclovie che stanno per essere realizzate: «Stiamo lavorando alla progettazione e alla realizzazione dei tratti di ciclovie già finanziati, ma anche alla ricerca di finanziamenti e all’analisi di fattibilità tecnico economica dei tratti d’interesse sovralocale tuttora mancanti – ha spiegato – Un obiettivo di rilievo è, inoltre, quello di garantire la manutenzione delle ciclabili esistenti e quelle appunto in realizzazione attraverso la definizione di un sistema di gestione degli interventi in partenariato con Comuni e altri soggetti pubblici e privati».

Nell’accordo si fa cenno ai diversi tratti di corridoi ciclistici d’interesse provinciale e regionale in fase o di progettazione o già di realizzazione: è il caso della ciclovia del Lago Maggiore, di quella Valle Olona-Valle del Lanza e quindi dei percorsi in Valganna e nelle Valli del Verbano. E sta per partire anche il collegamento tra il Lago di Varese e il Maggiore. Camera di Commercio, nell’ambito dell’accordo, si impegna a promuovere e comunicare il progetto della rete integrata di piste ciclopedonali e dei relativi servizi in chiave di attrattività turistico-sportiva.

«Stiamo lavorando per attivare sinergie con gli attori turistici e agricoli varesini, per favorire la definizione di un’offerta che preveda l’attivazione di servizi quali noleggio bici, servizio navetta oltre alla possibilità di avere ristoro: un modo per accelerare lo sviluppo imprenditoriale- spiega Massimo Grignani, presidente del Varese convention and visitors bureau – Un lavoro che comprende anche la realizzazione di “pacchetti” che offrano opportunità legate alla nostra rete di piste ciclopedonabili. «Proposte turistiche, fruibili fin dalle prossime settimane, rivolte al pubblico degli appassionati e dei loro famigliari».

LE PISTE CICLOPEDONALI IN ARRIVO

Valganna – Varese: in realizzazione il lotto 1, finanziato il lotto 2, da Induno alla Carlsberg

Valli del Verbano: in realizzazione il lotto da Cocquio Trevisago a Besozzo

Valle Olona – Valle del Lanza: Malnate – Cantello – Gaggiolo, inizio lavori quest’anno

Lago Maggiore: Mercallo – Golasecca e Sesto Calende – Laveno, finanziata e in fase di progettazione

Valle Olona: Malnate – Castiglione Olona, finanziato e in fase di progettazione; Castellanza – Busto Arsizio finanziata e in fase di progettazione

Lago di Varese – Lago Maggiore: Biandronno Ispra: finanziata a partire dal 2022