Tragedia della funivia, il cordoglio di Cgil Cisl Uil

Cgil, Cisl, Uil di Varese esprimono il loro cordoglio alle famiglie delle vittime della tragedia del Mottarone in occasione delle esequie. Una tragedia che solleva gravi dubbi e allarme sulle condizioni e sulla gestione di infrastrutture di grande utilizzo. Ci sentiamo vicini al dolore dei famigliari delle vittime, ma nello stesso tempo auspichiamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso per individuare negligenze e responsabilità. Ancora una

volta emerge come centrale il nodo della sicurezza, una tematica di assoluto primordine per Cgil, Cisl, Uil, sia che riguardi i luoghi di lavoro che la vita dei cittadini. E ancora una volta richiamiamo le istituzioni a mantenere alta la guardia sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla necessità di controlli attenti e rigorosi.

Ufficio Stampa Cgil Varese