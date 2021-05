Truffa ai danni dello Stato, perquisizioni all’ospedale di Busto Arsizio e in alcune strutture private

Perquisizioni in atto questa mattina, martedì, all’ospedale di Busto Arsizio e in alcuni centri medici privati di Busto Arsizio e Legnano da parte dei Carabinieri relative ad un’inchiesta che ipotizza una truffa ai danni dello Stato da parte di alcuni medici che avrebbero operato all’interno di istituti clinici privati della zona approfittando di permessi o periodi di malattia dall’ospedale bustocco.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero bustocco Ciro Vittorio Caramore e mira ad accertare quanti e quali medici operanti nelle strutture “visitate” questa mattina dai militari dell’Arma, abbiano beneficiato dei permessi per malattia per esercitare in strutture private.

Le perquisizioni eseguite questa mattina sarebbero proprio finalizzate all’acquisizione di documentazione relativa alle presenze da una parte e assenze dall’altra, da parte di operatori sanitari dipendenti dell’Asst Valle Olona che, in questo caso, dovrebbe essere parte lesa. Al momento non ci sarebbero nomi iscritti nel registro degli indagati.