Varese in Azione “mette sul tavolo” la parità di genere

Varese in Azione organizza il suo primo incontro online, per permettere ai cittadini di prendere virtualmente parte alla stes ura del loro programma.

Gli incontri partono da quello del tavolo tematico Pari Opportunità che, insieme agli altri gruppi di lavoro, sta scrivendo il programma per le prossime elezioni amministrative.

Così, giovedì 6 Maggio alle 19 si terrà “Il Diritto di Contare”: incontro sulle parità di Genere, che sono molto di più del binomio Donna-Uomo. la serata vedrà protagonista Raffaella Dematté, referente del tavolo parità di genere di Varese in Azione, “pungolata” dalla giornalista di VareseNews Stefania Radman, che modererà anche il dibattito a cui sono invitati tutti i cittadini.

«Crediamo che una politica seria, attiva e concreta, non possa prescindere da ascolto e condivisione – E’ il commento di Varese in Azione – Soprattutto su un tema quanto mai delicato ed attuale come quello della Parità di Genere.

La partecipazione alla diretta sarà gratuita ma è necessario iscriversi, per ricevere il link per collegarsi. E’ possibile farlo a webinar.azionevarese.it