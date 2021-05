I voti del Varese: Disabato metronomo, gol e assist per Balla

Il Varese riesce a battere il Borgosesia soffrendo a tratti ma portandola a casa grazie alla personalità dei suoi uomini più importanti. Le giocate a centrocampo di Disabato, la determinazione di Balla e il fulmine di Otelè che servono per mettere in classifica tre punti fondamentali.

LE PAGELLE

SIAULYS 6: Non deve compiere parate, sicuro in un paio di uscite

QUITADAMO 6: Gara in gestione, non rischia e amministra d’esperienza

MAPELLI 6: Qualche anticipo ma una partita in cui ha dovuto usare più l’astuzia che la forza

PARPINEL 6: Prestazione senza affanni. Non brilla ma oggi basta così

PETITO 5,5: Mezza cosa sì, mezza no. Per una cosa positiva non riesce a completare l’opera

Nicastri 6: Qualche minuto nel finale e un paio di palloni interessanti da sinistra, i compagni però non li sfruttano

BEAK 5,5: Sembra fuori posizione, gira a vuoto per un tempo. Esce all’intervallo

Polo 6: A destra corre con buona lena e aiuta a dare ordine alla squadra

GAZO 6,5: Sostanza a centrocampo, prima da mediano, poi da interno

DISABATO 7: Quando prende in mano la squadra il Varese cambia faccia. Gestisce i tempi di gioco e fa andare fuori giri il Borgosesia, fino a quel momento pericoloso

CAPELLI 6: La stanchezza gli fa mancare lo spunto bruciante che lo contraddistigue ma il suo ruolo da trequartista di fatica è fondamentale per la squadra (Scampini s.v.)

BALLA 7: Si procura un rigore e lo realizza nel primo tempo, illumina il pomeriggio con il lancio d’esterno per il 2-0 di Otelè. Nel mezzo tanto altro (Ebagua: s.v.)

MINAJ 5,5: Qualche accelerazione ma non riesce a dare concretezza

Otelè 6,5: Si fa trovare pronto sul lancio di Balla e chiude la sfida. Peccato per aver sprecato il