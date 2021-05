Tre bei punti per il Varese, Borgosesia battuto 2-0

Non è stato tutto facile, come anticipato da mister Rossi alla vigilia, ma il Varese ha dimostrato maturità e superato l’ostacolo Borgosesia con una bella prestazione e un 2-0 che fa bene al morale e ipoteca la salvezza. Decidono la gara il rigore procurato e realizzato da Balla (al 18′) nel primo tempo e il destro vincente di Otelè al 33′ della ripresa. In mezzo però c’è stato tanto gioco dei granata piemontesi, bravi a giocare palla a viso aperto e senza timori, guidati dalle giocate di Bramante, nonostante l’ultimo posto in classifica. Tre punti comunque meritati per Disabato e compagni, che nel finale hanno amministrato il vantaggio con personalità, quella che servirà per chiudere al meglio questo campionato, a partire dal recupero di mercoledì 26 maggio a Sanremo.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la comunicazione della Federazione di non far disputare i playout, la via della salvezza per il Varese sembra meno tortuosa, ma non ancora certificata dalla matematica. Ecco perché la sfida contro il Borgosesia, ultimo in classifica, potrebbe essere una bella occasione per chiudere i conti. Mister Ezio Rossi ripropone il 4-3-1-2 visto a Gozzano: in porta Siaulys, al centro della difesa Mapelli e Parpinel con Quitadamo a destra e Petito a sinistra. A centrocampo Gazo è il mediano con Beak e Disabato mezzali. In avanti c’è Capelli sulla trequarti alle spalle di Balla e Minaj. Per i granata piemontesi di mister Rossini il modulo è 3-5-2 con Bramante, Rivi a formare la coppia d’attacco.

PRIMO TEMPO

Parte frizzante la sfida e al 5′ il Varese ha la prima occasione: Balla recupera palla su errore di Galli ma il portiere ospite si riscatta respingendo con il piede il tiro. Il Borgosesia non sta a guardare e al 7′ in contropiede si rende pericoloso con Monteleone che va sul fondo e mette in mezzo, dove Gazo anticipa Bramante pronto a calciare. Ospiti ancora pericolosi al 9′ quando Siaulys alza con i pugni un cross da sinistra, ma si fa perdonare recuperando la posizione sul colpo di testa di Bramante. Al 18′ la gara si sblocca: Capelli lancia Balla in area, che allunga il piede il giusto per anticipare Galli e venire travolto. Dal dischetto lo stesso numero 99 non sbaglia siglando l’1-1. Il Borgosesia non si perde d’animo e con il passare dei minuti prende campo e sale di colpi. Al 31′ Rivi con un bel destro al volo sfiora il palo e il pari. I biancorossi nel finale sbagliano tanti passaggi ma in difesa non concedono più spazi e vanno negli spogliatoi forti del gol di vantaggio.

RIPRESA

Il Varese torna in campo con Polo al posto di Beak e con un nuovo modulo: 3-4-1-2. Al 4′ sono proprio i biancorossi a costruire una bella azione: Minaj in velocità a destra, palla in mezzo, il velo di Balla libera Capelli che con il sinistro impegna Galli alla parata. Con la difesa a 3 i biancorossi sembrano più quadrati ma il Borgosesia continua a giocare senza paura e al 18′ va vicino al pari con un sinistro al volo di Bramante che esce solo per una deviazione. Il Varese allora prova a gestire meglio il possesso palla e rallentare i ritmi. Dato ordine al gioco, il Varese raddoppia al 33′: Balla controlla palla a centrocampo e lancia con un esterno destro delizioso Otelè che, entrato in area, fulmina Galli con un destro potente e preciso. Con il doppio vantaggio i biancorossi inseriscono il pilota automatico e nel finale non soffre più, rischiando anzi di fare il tris, ma Otelè questa volta manda alle stelle l’assist da sinistra di Nicastri. Termina 2-0, con tre bei punti che terminano nelle tasche biancorosse.